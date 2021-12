A Castelpoto un manifesto contro lo spopolamento L'iniziativa a Castelpoto dedicata ai bimbi nati nel 2021

“La gioia di un bambino è la gioia più grande della vita: così è il Natale". Così a Castelpoto viene presentato il "manifesto contro lo spopolamento". L'iniziativa promossa in occasione delle festività vuole celebrare i nuovi nati nel comune per lanciare un messaggio di auguri e speranza, in vista delle festività, a tutti i concittadini.

La particolarità è che sul manifesto, comparso tra le strade del piccolo centro sannita, sono stati pubblicati i nomi di tutti i bambini nati nel 2021.

"In questo tempo di incertezza e di sfiducia - scrive l’amministrazione guidata dal primo cittadino Vito Fusco - il Natale è un faro che fa rinascere dentro e per questo vogliamo accendere per Castelpoto una luce di speranza: una nascita è una vita che sboccia ed è per questo che per ogni nuovo nato pianteremo un albero. Nel corso degli ultimi dodici mesi ai mille abitanti di Castelpoto si sono aggiunti altri otto piccoli concittadini".

L’iniziativa dedicata ai neonati è stata ideata proprio per lanciare un messaggio di "speranza per il futuro e per contrastare, almeno simbolicamente, il fenomeno dello spopolamento".

"Abbiamo pensato di festeggiare così i nuovi nati in quanto - spiega il sindaco di Castelpoto Vito Fusco - rappresentano la nostra comunità che si ripopola ed è un bel segnale. Quest'anno abbiamo voluto inviare un messaggio beneaugurante e a breve per ogni nuovo nato pianteremo un albero. Inoltre, questa iniziativa si inserisce nel progetto che stiamo attuando contro lo spopolamento”.