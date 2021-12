Solidarietà e prevenzione per il Natale, l'iniziativa del Rotary Due progetti promossi in Valle Telesina

Natale all'insegna della solidarietà e della prevenzione con le iniziative promosse dal Rotary Club Valle Telesina.

“La spesa che ti fa bene”, è il progetto volto a raccoglie doni per la Caritas Diocesana.

“Il Rotary Club Valle Telesina – dichiara Maria Di Santo -, con il supporto di alcune associazioni locali, scende in campo in maniera solidale con una raccolta destinata alla Caritas Diocesana, in un periodo dell'anno dove maggiormente ci soffermiamo a pensare a quanti sono meno fortunati di noi. Questa raccolta – aggiunge - ha proprio l'intento di colmare queste carenze. Consapevoli che c’è tanto da fare in molti ambiti confidiamo nel buon senso e nella generosità di molte persone, perché solo aiutando gli altri possiamo aiutare noi stessi”.

L’iniziativa, che ha preso il via sabato scorso, terminerà il 9 gennaio 2022. "Questa operazione – sottolinea Ciro Palma, Presidente del Rotary Club Valle Telesina - mi onora e mi rende molto felice. Ringrazio i soci Maria Di Santo e Raffaele Iervolino per l’ammirevole organizzazione, con l’augurio che possa dare un aiuto concreto a quanti vivono un quotidiano disagio. Il Covid, non dimentichiamolo, ha aumentato queste difficoltà e solo con una larga partecipazione possiamo dare conforto”.

La seconda iniziativa, invece, riguarda una giornata di prevenzione sanitaria con visite gratuite per il giorno 30 dicembre, dalle ore 15 alle 19, presso il Centro Medico Specialistico Federico a Faicchio, a cura della dottoressa Imma Florio (Pediatra), la dottoressa Marika Federico (Odontoiatra e Specialista in Ortognatodonzia dei pazienti in età evolutiva e degli adulti) e del dottor Roberto Ghiaccio (Neuropsicologo dello sviluppo).

"La Giornata della Prevenzione Sanitaria – afferma il Presidente Palma - è un altro momento di forte presenza sul territorio del nostro Club. Ringrazio la socia Marika Federico per aver messo a disposizione le sue competenze ed il suo Centro Medico e i soci Imma Florio e Roberto Ghiaccio".