Aumento di casi Covid a Paupisi, al via screening per gli studenti L'appello del sindaco Coletta a rispettare le norme contro il contagio

“Cari concittadini, come recita un vecchio adagio 'l'Epifania tutte le feste porta via', e siamo giunti al sei di gennaio, per l'appunto epilogo del periodo festivo.

Sono state festività decisamente strane, dove forse abbiamo respirato poco l'atmosfera natalizia per via di questo pesante fardello che ci portiamo appresso ormai da 2 anni, un nome e una sigla che segnano con cadenza ogni nostra discussione e dialogo quotidiano, la pandemia da Covid-19". Così il sindaco Antonio Coletta e l'Amministrazione comunale di Paupisi annunciano i prossimi passi messi in campo dal Comune contro l'emergenza sanitaria che, purtroppo, in tutto il Sannio sta facendo registrare un boom di contagi.

"In questi giorni , come nella quasi totalità dei paesi della provincia di Benevento, anche a Paupisi abbiamo registrato un aumento vertiginoso dei casi di contagio, attualmente si registrano all'incirca una quarantina di casi, ma è difficile dirlo con precisione per effetto del numero che varia giorno per giorno e della piattaforma Ecovid Comunicazione della SORESA che riporta i casi con 2 giorni di differimento.

Quello che vogliamo dirvi, in questo momento delicato, è di tenere duro e confidare che verrà sicuramente il giorno in cui tutto questo sarà solo un flebile ricordo. E quello che vogliamo comunicare a tutti e in particolar modo a coloro che sono costretti a casa perchè positivi o a contatto con casi positivi, è , da parte nostra, la piena vicinanza e l'affetto, a testimoniare che siamo un paese piccolino, ma popolato da persone perbene e munite di forti valori.

La statistica ci dice che, tendenzialmente, - rimarca il primo cittadino di Paupisi - la grossa percentuale dei casi positivi annovera adolescenti, ragazzi, in special modo la fascia anagrafica compresa tra 20 e 30 anni. Cerchiamo tutti di stare attenti, ragazzi e meno ragazzi, con piccoli gesti come mascherina, disinfezione delle mani e distanziamento, riusciamo a salvaguardare la nostra salute e quella degli altri. Non è mai eccesso di zelo, è solo dovere e senso di responsabilità.

Nella mattinata di domani verranno eseguiti i test antigenici per la popolazione scolastica in piazza don Tommaso Boscaino in modalità drive-in , a partire dalle ore 8,30, iniziativa fortemente voluta da questa Amministrazione per permetterci di scattare un'istantanea in vista della prossima riapertura degli istituti scolastici. Partecipate allo screening, servirà a tutti, e venite con la consueta disciplina e ordine che vi ha sempre contraddistinto come cittadini modello.

Ai più piccoli auguriamo una "buona Befana", siamo sicuri che nella calza non abbiate trovato carbone, sicuramente siete stati bravi e mamma e papà saranno orgogliosi di voi.

A tutti voi un affettuoso abbraccio”