Gli alberi di Natale continueranno a vivere A Torrecuso gli abeti delle feste trovano spazio in altre zone del paese

Domani mattina alle ore 10.00 in piazza Giovanni Paolo II a Torrecuso verranno piantumati gli abeti che in occasione delle festività natalizie il locale centro SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) aveva donato ai commercianti. L’attività vede il coinvolgimento, oltre che del centro SAI, anche del Comune di Torrecuso e della Misericordia di Torrecuso che si è fatta promotrice dell’iniziativa, ed il sostegno del CSV Irpinia Sannio.

«E’ un’iniziativa importante e da apprezzare – spiega il sindaco di Torrecuso Angelino Iannella – perché daremo da un lato nuova collocazione a questi abeti che altrimenti sarebbero stati distrutti, e dall’altro arricchiremo di nuovi alberi Torrecuso. Una duplice meritoria finalità». «Io ringrazio la Misericordia di Torrecuso per aver proposto questa iniziativa – aggiunge Iannella – ma anche per il lavoro che svolge ogni giorno e per la disponibilità che dimostrano i volontari nei confronti della nostra comunità. Siamo orgogliosi della collaborazione che portiamo avanti».

«L’iniziativa di domani – sottolinea invece il direttore del CSV Irpinia Sannio Maria Cristina Aceto - rientra tra quelle promosse dal nostro Centro Servizi nell’ambito del progetto “Piantiamo il Natale” che ci vede al fianco degli ETS delle Province di Avellino e Benevento impegnati nella piantumazione degli abeti utilizzati come alberi di Natale e che dopo le festività potranno così continuare a vivere se collocati nuovamente in un terreno. E’ questa una delle attività che stiamo portando avanti in questo periodo sul territorio delle due Province assieme al progetto “Il Sorriso ti dona” che ci ha permesso di incontrare i giovani detenuti dell’istituto penale minorile di Airola, i bambini del reparto di Pediatria del "Moscati" di Avellino e gli ospiti della casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi».