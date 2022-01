Associazione Guardie ambientali. Targhe riconoscimento a Boscaino e a don Pietro Foglianise. I riconoscimenti per l'agente della polizia locale e per il parroco

Una cerimonia semplice, ma densa di significato quella che si è svolta l'altro pomeriggio a Foglianise dove l'Associazione Guardie Ambientali, che si occupa in particolare della tutela dell'ambiente e di prevenzione – specialmente per impedire l'abbandono di rifiuti e di tutti quei comportamenti che nuocono alla natura e al paesaggio – hanno consegnato due targhe di riconoscimento ad Angelo Boscaino, agente della polizia locale in quiescenza e a don Pietro Florio, parroco di Foglianise. “Un piccolo segno di riconoscimento – spiegano dall'associazione per entrambi. Ad Angelo Boscaiono perchè abbiamo imparato così tanto da te e per questo meriti i nostri auguri di un’ottima pensione. Un sincero e semplice grazie a don Pietro Florio per la sua guida e il suo operato svolto con costanza nella nostra comunità”.