"Città cardioprotetta", al via la formazione dei volontari Si punta a formare cento cittadini, divisi in 5 zone del paese

A Montesarchio fine settimana dedicato alla prevenzione. Si è svolta ieri, presso la sede della Misericordia, la prima giornata dedicata alla formazione della "squadra del cuore" di Montesarchio. "Si tratta di venti cittadini volontari - spiegano i promotori dell'iniziativa - che hanno imparato a operare nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare e nell'utilizzo del DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno) e che a fine giornata hanno ottenuto il certificato BlS-D, riconosciuto a livello europeo".

"Il progetto - spiega il vicesindaco Annalisa Clemente - prevede altre 4 giornate di formazione e porterà alla formazione di un totale di 100 cittadini volontari, divisi in 5 zone del paese (Piazza Carlo Poerio, Cirignano, Varoni, Tufara, Monaca/Pennino) , e all’istallazione di altrettanti DAE, al fine di ottenere una copertura totale della città per un soccorso in pochi minuti. Ringrazio la Governatrice della Misericordia, Loredana Napolitano e a tutta la squadra di istruttori dell’IRC (Italian Resuscitation Council), una delle associazioni nazionali maggiormente accreditate in materia di rianimazione polmonare".