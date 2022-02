Carafa Giustiniani: lezione con la polizia sui rischi e i pericoli della rete La lezione con l'ispettore Visalli della polizia postale

Una lezione particolare, quella cui hanno partecipato il 4 febbraio sulla piattaforma Google Meet, gli allievi delle classi 1^, 2^ e 3^ dell'Istituto Carafa-Giustiniani di Cerreto Sannita, diretto dalla Dirigente Giovanna Caraccio, sempre attenta ai temi della legalità e della formazione dei giovani. In presenza della prof. Simonetta Rivellini, referente per la legalità nonché bullismo e cyberbullismo e curatrice dell'evento, a parlare loro della sicurezza in rete e dei pericoli connessi alla rete stessa (cyberbullismo, violazione della privacy altrui e propria, caricamento di contenuti inappropriati, violazione del copyright e adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé e per gli altri) è stato il dott. Francesco Visalli, ispettore della Polizia Postale – sezione di Benevento, impegnata quotidianamente sulle tematiche di e-Policy, con attività di informazione e prevenzione del disagio legato all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Il dott. Visalli con grande professionalità, unita a sensibilità e doti espositive, ha saputo catturare l’attenzione degli studenti e della comunità scolastica presente. I giovani hanno seguito l’incontro con grande coinvolgimento e sono intervenuti con varie domande mostrando vivo desiderio di conoscere l'utilizzo più corretto della tecnologia digitale. Solo così il web – ha precisato il dott. Visalli – può essere un luogo meno rischioso per i giovani, soprattutto ora che la pandemia ha di fatto bruciato le tappe di una progressione della diffusione dell’uso delle nuove tecnologie. L'incontro ha avuto carattere preventivo per far vivere la rete con consapevolezza ma ha anche voluto tendere la mano a chi magari non sa come chiedere aiuto.