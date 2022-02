Ai rifugiati afghani i fondi ottenuti dalla "Spesa solidale" A Telese Terme l'iniziativa promossa dal Rotary Club Valle Telesina

Il Rotary Club Valle Telesina apre il 2022 con un’azione che guarda alla solidarietà. Con “La spesa che ti fa bene”, sono stati raccolti doni per la Caritas Diocesana da destinare ai rifugiati afghani. L’iniziativa, con il supporto di alcune associazioni locali, è stata avviata nel periodo natalizio, un momento dell'anno dove maggiormente ci si sofferma a pensare a quanti sono meno fortunati di noi.

“Con la Spesa solidale per la Caritas Diocesana – ha dichiarato Ciro Palma, Presidente del Rotary Club Valle Telesina – abbiamo dato l’ennesimo esempio di forte aggregazione del il nostro sodalizio. Un gesto che ci ha consentito di dare una mano fattiva ai più bisognosi, anche attraverso la donazione di abiti e scarpe, con buono-acquisto presso alcune attività commerciali di Telese Terme, per i rifugiati afghani della la nostra Diocesi.

“Un momento di gioia e di buona volontà – ha aggiunto -, incoraggiato dai soci Maria Di Santo e Raffaele Iervolino, e con l’aiuto di tutto il Club di cui mi onoro di esser presidente in questo anno sociale, nel quale la pandemia, non dimentichiamolo, ha aumentato le difficoltà soprattutto dei disagiati. Un grande apprezzamento per la nostra azione è giunto da S.E. Il Vescovo Giuseppe Mazzafaro, con il quale abbiamo rinsaldato ancora di più lo spirito di collaborazione con la nostra Diocesi e concordato altre azioni da svolgere insieme per il futuro”.