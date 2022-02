"Stray dogs" a Pannarano, guardie ambientali di Foglianise e Comune in campo Catturati e affidati alle cure di centro specializzato due cani ritenuti pericolosi ed un randagio

Due cani che nelle scorse settimane avevano creato problemi ai cittadini e un randagio sono stati catturati dalle Guardie ambientali di Foglianise a Pannarano e successivamente affidati alle cure di centri autorizzati. Ancora un'operazione contro il randagismo messa in atto dai volontari Guardie ambientali di Foglianise dopo la richiesta del sindaco di Pannarano Enzo Pacca. Una convenzione tra il Comune e l'associazione che ha portato nei giorni scorsi ad un monitoraggio dei cani randagi. I volontari hanno in pratica osservato i comportamenti degli animali , alcuni dei quali si erano rivelati aggressivi. Successivamente, con l'ausilio della Polizia Municipale (presente Giovanni Francesca) e dell'Asl intervenuta con il dottore Antonio Facchiano, del Settore Veterinario, le guardie ambientali di Foglianise coordinate dal direttore regionale Pina Lombardi hanno posizionato una gabbia per la cattura dei due cani finiti al centro di episodi di aggressioni e di un randagio, tutti affidati ad Ubaldo Di Massa del Centro Cinofilo del Taburno.