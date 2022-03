A San Leucio del Sannio, messa per la Pace L'iniziativa ha coinvolto la cittadinanza e l'amministrazione

E' stata celebrata a San Leucio del Sannio una messa per pregare per la pace nei territori dove si sta consumando il conflitto tra Ucraina e Russa. Il sindaco Nascenzio Iannace, insieme a tutta l'Amministrazione comunale, non ha fatto mancare il proprio apporto, attivando anche due punti di solidarietà sul territorio comunale.

I rappresentanti dell'Amministrazione, a margine della celebrazione eucaristica, hanno commentato: "La guerra ci ha fatto sempre orrore ma abbiamo anche pensato che fosse sempre tanto lontana da noi, dall'altro lato del mondo. Stavolta, invece, sentirla così vicina, ci fa ancora più male. Forse è per questo che stiamo rispondendo in maniera così forte alle tante richieste d'aiuto, dimostrandoci ancora una volta una comunità piccola ma fortemente coesa di fronte alle iniziative di solidarietà. Un forte ringraziamento va dunque a tutti i cittadini di San Leucio del Sannio. Grazie, inoltre, al parroco della chiesa "San Leucio Vescovo", don Michele Villani, per aver dedicato un'intera celebrazione alla pace e per insegnare ogni giorno ai nostri figli il valore della diversità e dell'integrazione. Grazie all'Arma dei Carabinieri, nella persona del Comandante Vincenzo Solla, per il consueto

sostegno. Grazie alla pubblica assistenza di San Leucio del Sannio che si occuperà materialmente, già dai prossimi giorni, della raccolta dei generi alimentari. Grazie, inoltre, alla Pro Loco "Casali dei Collinari" e al comitato festa che stanno prodigando grande impegno nella gestione di questa iniziativa di solidarietà.

Grazie, infine, alla Misericordia di Benevento che, come sempre di fronte alle emergenze, scende celermente in campo e che raccoglierà quanto la nostra comunità intende donare. Tutto ciò che ognuno di noi potrà e vorrà fare, certamente non riuscirà a fermare la guerra, né a ripristinare la pace, ma sarà di grande importanza per lenire la sofferenza di tanti”.