Aiuti Ucraina, San Leucio consegna la prima parte della sua raccolta La consegna alla Misericordia di Benevento pronta a partire per le terre infiammate dal conflitto

La comunità di San Leucio del Sannio ha risposto in maniera notevole alla domanda di solidarietà in favore delle popolazioni colpite dal conflitto tra Ucraina e Russia. Nella giornata di oggi è stata consegnata alla Misericordia di Benevento la primo raccolta di beni di prima necessità messi insieme dalla popolazione sanleuciana su impulso dell'Amministrazione Comunale che sta sostenendo con forza l'impegno di quanti si stanno spendendo in favore di chi oggi è afflitto dalla guerra. Ai tanti che stanno donando quanto è necessario va il ringraziamento da

parte del Sindaco, Nascenzio Iannace, e di tutta l'Amministrazione Comunale. Ma, come detto, si tratta solo di una prima raccolta. Infatti è ancora possibile contribuire presso i due punti di raccolta individuati sul territorio comunale. Uno è presso Palazzo Zamparelli dove, dalle ore 16 alle ore 18, nelle giornate di martedì, giovedì e sabato è possibile portare beni di prima necessità (scatolame, latte, biscotti, tutti prodotti a lunga conservazione, omogeneizzati e pannolini).

L'altro punto solidarietà è attivo presso la farmacia “Villanacci” di San Leucio del Sannio dove è possibile effettuare contributi volontari per l'acquisto di farmaci di primo soccorso e di emergenza.