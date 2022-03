Giornata della legalità, gli studenti incontrano Amnesty L'iniziativa al Liceo Classico di San Giorgio del Sannio

Domani, 19 marzo 2022, in occasione della "giornata della legalita" Amnesty incontrerà gli studenti del Liceo Classico di San Giorgio del Sannio per "educare ai diritti umani". Saranno presenti l'assessore all'Istruzione del Comune di Sam Giorgio del Sannio, Angelina Serino, il Dirigente Scolatisco, Michele Ruscello, il Responsabile Circoscrizionale Amnesty Campania-Potenza, Mario Gallo ed il Responsabile del Gruppo Italia Amnesty - 312 Benevento, Luigi Marino.

"Un particolare ringraziamento - viene evidenziato in una nota di Amnesty - alla Responsabile del Liceo Classico, professoressa Vincenzina Mogavero ed alla professoressa Evelyn Coviello, per il costante impegno finalizzato alla preparazione dell'evento ed alla professoressa Francesca de Vincentiis per aver creato il contatto tra l'istituto ed Amnesty. L'incontro sarà trasmesso sulla pagina Facebook del Comune di San Giorgio del Sannio".