Orsillo: "Tanti giovani lontani dal Sannio per mancanza di opportunità" "Persi 13mila abitanti è come se in tre anni fosse scomparso Montesarchio, il comune di grande"

Ancora spopolamento, ancora un grido d'allarme che arriva dalle aree interne ed arriva direttamente da un giovane del territorio. A intervenire sul tema, più volte affrontato anche su queste colonne, è il presidente della Pro Loco di Paupisi Dario Orsillo che a pochi giorni dalle feste di Pasqua sottolinea: “Nel weekend di Pasqua – afferma Orsillo - sono tornati a casa migliaia di giovani per un rapido saluto ai familiari dopo mesi di assenza. Anche a Paupisi sono tornati tanti giovani, famiglie e figli andati via per motivi di lavoro e anche di studio. Risorse che il Sannio ha perso per mancanza di opportunità lavorative, di investimenti, stimoli e fiducia. In poco più di tre anni la provincia di Benevento ha perso oltre 13mila abitanti: per intenderci, è come se in tre anni fosse scomparso il paese più grande della provincia, Montesarchio, che conta esattamente 13mila abitanti".

"Un dato spaventoso – continua Orsillo - che porterà alla desertificazione del Sannio: sono infatti sempre più i giovani che partono per cercare fortuna altrove. Una situazione che provoca ancora di più un indebolimento del tessuto professionale del nostro territorio, causando un danno allo sviluppo e all’economia".

Secondo il presidente della Pro loco del comune sannita a questi fattori si aggiungono "rassegnazione e mancanza di fiducia nella classe politica".