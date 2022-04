Montesarchio: cittadinanza conferita a cittadini ucraini e non solo "Data non casuale: cittadini che hanno manifestato un grande impegno verso chi li ha accolti"

Una cerimonia per conferire la cittadinanza italiana a 4 persone, di nazionalità ucraina, moldava e rumena, in un momento molto particolare. E' la scelta dell'amministrazione comunale di Montesarchio.

Il vicesindaco, Annalisa Clemente, nel merito spiega: “ La scelta della data non è casuale: a decorrere da domani 25 Aprile, festa della Liberazione d’Italia dal Governo fascista e dall’occupazione nazista, i nostri concittadini saranno italiani a tutti gli effetti.

E’ stato un momento solenne, ricco di significati ed emozioni, in cui i cittadini ormai naturalizzati italiani, accompagnati dai propri cari, sono diventati portatori dei diritti civili e politici concessi ai cittadini italiani e si sono impegnati a rispettarne tutti i doveri.

Un momento particolarmente toccante per tutti è stata l’intonazione da parte di tutta la sala dell’Inno di Mameli. E’ il coronamento di un percorso di vita che ha portato queste persone a iniziare un nuovo cammino qui in Italia, manifestando un grande rispetto e impegno verso la comunità che li ha accolti. Qui lavorano, pagano le tasse, hanno preso residenza, si sono integrati pienamente nel tessuto sociale. In un periodo in cui le aree interne stanno subendo un forte spopolamento, siamo felici di accogliere nuovi concittadini".