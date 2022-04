Liceo Fermi: una allieva alle fasi nazionali delle olimpiadi di scienze "Grande soddisfazione per tutto l'Istituto"

La studentessa Francesca Izzo della classe II A Liceo Scientifico dell’IIS Enrico Fermi di Montesarchio si è classificata seconda alla fase provinciale della XX edizione delle Olimpiadi delle Scienze naturali, accendendo così alla fase nazionale, che si svolgerà sabato 7 maggio in modalità telematica.

Tra domande di genetica, biologia e scienze della Terra, Francesca si è distinta mettendo in luce la sua preparazione e il suo intuito.

"Un altro successo per il Fermi - spiegano in una nota dall'Istituto - una grande soddisfazione per il Dirigente Scolastico Pasqualina Luciano per la sua prof.ssa Mena De Maria , per il prof. Adriano Iachetta (Referente Olimpiadi ) e per l'intero istituto".