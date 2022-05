"Borghi della Lettura", c'è anche il comune di Cerreto Sannita Si punta a valorizzare l'ampio patrimonio culturale dei borghi delle aree interne

Il comune di Cerreto Sannita entra a far parte del network "Borghi della Lettura", promosso dal Centro Studi Storici "V. Fusco" di Campobasso. Ad annunciarlo l’Assessorato alla Cultura. "L'idea progettuale - viene evidenziato in una nota - ha la finalità di raggruppare i Comuni per immetterli in un circuito di centri di particolare pregio e visibilità. Un circuito che possa valorizzare l'ampio patrimonio culturale di tanti borghi, come il nostro, importantissimi per le aree interne. Le finalità di questa rete culturale sono la tutela del patrimonio finalizzato alla sua conoscenza, che è l'obiettivo istituzionale di ogni intervento nel campo dei beni culturali; il soddisfacimento diretto dei bisogni della popolazione locale con primario interesse alla crescita culturale che ha sempre implicazioni sociali ed economiche". Ed ancora, si punta alla "creazione di flussi di utenza motivati dall’interesse alla fruizione del patrimonio e l’attivazione, in risposta, di processi produttivi nel territorio nonché alla valorizzazione del borgo storico".