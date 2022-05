Parco regionale del Taburno - Camposauro, aperto l'infopoint a Montesarchio La scelta della città caudina perchè rappresenta una delle porte d’ingresso “immaginarie” al GeoPark

Un InfoPoint Turistico per accogliere i visitatori, fornire informazioni, suggerimenti e documentare le bellezze dell’Area Protetta Taburno-Camposauro è stato aperto oggi a Montesarchio con l'inaugurazione della sede ospitata all'interno della Biblioteca Comunale.

La città di Montesarchio, rappresenta una delle porte d’ingresso “immaginarie” al GeoPark. Alla cerimonia di apertura dell’infopoint, oltre al presidente dell’Ente Parco Costantino Caturano, c’erano l’assessora alla Culturan Morena Cecere, il vicesindaco Annalisa Clemente, l’assessore alle Politiche Sociali Antonio De Mizio, l’assessore al Bilancio Bepy Izzo e i comandanti delle stazioni dei Carabinieri Forestale di Montesarchio ed Airola, Gianfranco Marcarelli e Linda Mango.

“Un punto informativo – ha spiegato Caturano – che servirà a divulgare le iniziative promosse dall’Ente Parco e ad accendere i riflettori sulle bellezze naturalistiche del nostro territorio. L’attività di divulgazione si aggiungerà a quella che già svolgono in modo meritorio la ProLoco e le altre associazioni che operano a Montesarchio nella direzione della promozione turistica. La sinergia con il Comune di Montesarchio, il grande impegno dell’assessora Morena Cecere e dell’amministrazione comunale ci hanno consentito di poter raggiungere un obiettivo importante che sarà utile ai tanti visitatori, agli appassionati della montagna o a chi si sta avvicinando al mondo dell’escursionismo. L’InfoPoint non è solo importante per rendere “consapevoli i viaggiatori” ma è anche un’opportunità di confronto e crescita per gli operatori-commerciali e le associazioni”. Entusiasmo e tanta positività anche da parte della delegata alla Cultura: “La collaborazione con l’Ente Parco e con le associazioni territoriali sta dando risultati eccellenti in termini di promozione turistica e culturale. Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro sinergico e costante. Dobbiamo proseguire in tale direzione perché il turismo diventi una delle risorse più importanti per il nostro paese”.

A fare da sfondo alla manifestazione inaugurale una bellissima immagine della Dormiente che sarà ritratta sulle cartoline in occasione dell’annullo filatelico che l’ente Parco sta organizzando per celebrare la candidatura a Geoparco Unesco.