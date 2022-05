De Mizio (Montesarchio): "Un milione per l'Ambito per progetti di welfare" "Soddisfatti: sostegno a genitorialità e autonomia disabili importantissimi"

“Siamo assolutamente soddisfatti per l'approvazione di due importanti progetti di interventi nel sociale nell'ambito del Pnrr”. Così Antonio De Mizo, assessore ai Serivizi Sociali del Comune di Montesarchio, capofila dell'ambito B3 cui sono destinati i finanziamenti.

“Si tratta di un progetto da 215mila euro a sostegno della genitorialità e uno da 715mila euro per progetti che puntano a garantire l'autonomia a persone con disabilità. Risorse importanti per tutti i comuni dell'ambito che vanno a garantire politiche di welfare in un momento in cui sono drammaticamente necessarie in due settori strategici. Oggi lo spopolamento nel Sannio è galoppante e dunque stare accanto alle famiglie con politiche ad hoc è fondamentale, in più è compito delle istituzioni garantire l'inclusione e l'attenzione verso le persone con disabilità. Non posso che ringraziare la struttura che ha garantito l'ammissione a finanziamento dei progetti ed augurarmi che in futuro possa essere dato disco verde anche al progetto da 330mila euro per il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari, ritenuto idoneo ma non ammesso a finanziamento”.