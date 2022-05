Cambiamo Aria, Unicef e Pro Loco Casalduni per l'ambiente Il progetto ha coinvolto anche gli istituti scolastici

L’Unicef Italia ha lanciato una mobilitazione in rapporto al progetto internazionale “Cambiamo Aria” dedicato ai cambiamenti climatici e ai loro effetti. Il comitato provinciale Unicef di Benevento, per la buona riuscita del progetto, si è servito dell’aiuto delle Pro Loco, associazioni locali nate con scopi di promozione e sviluppo del territorio.

L’attività che prevede il progetto è rappresentata dalle “Passeggiate del Benessere”: momenti importanti di contatto, di conoscenza, di riflessione e di unione da parte degli alunni che si sono mostrati partecipativi ed interessati ai temi affrontati, mostrando grandi capacità lessicali. Molti sono stati gli istituti scolastici sanniti che hanno aderito a questa iniziativa, tra cui l’istituto comprensivo IC S@MNIUM sez. Casalduni che ha accolto sin da subito il progetto proposto dalla Past President del Comitato provinciale di Benevento e organizzatrice dell’evento, Carmen Maffeo.

La “passeggiata” è stata divisa in due giornate: il giorno 16 Maggio sono stati coinvolti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, mentre il giorno 19 Maggio è stato il turno degli alunni della scuola elementare. Impegnate anche le docenti che hanno accompagnato gli alunni e che giornalmente si occupano della loro istruzione e formazione. Importante è stato il ruolo della Pro Loco di Casalduni, con a capo il presidente Nicola Bove, e delle volontarie del Servizio Civile che hanno svolto il compito di guidare gli alunni nei luoghi più significativi del nostro territorio, approfondendone le tradizioni, la cultura e la storia, in particolar modo i moti rivoluzionari del 1861. I luoghi scelti per questa giornata sono stati i punti più rilevanti del nostro territorio: il Castello Ducale e il torrente Alenta, aree incontaminate immerse nella natura, ricche di storie da raccontare.