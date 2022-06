Dopo i Cavalieri della via Traiana, appuntamento con i libri e la storia L'evento a Pago Veiano dedicato ai reperti presenti sul territorio

Appuntamento dedicato a storia e cultura a Pago Veiano, in provincia di Benevento con la presentazione del libro "Pago Veiano nell'antichita'. Le pietre raccontano" del professor Nicola De Palma.

"Il nostro territorio è stracolmo di reperti storici, epigrafi, cippi funerari ed altro, segni inequivocabili di un passato glorioso, specialmente in epoca romana. Finalmente tutte queste tracce troveranno una collocazione dignitosa, ovvero nel cuore di Pago Veiano, creando una vera e propria area museale all'aperto. Anche la già esistente 'Galleria dei ricordi' si arricchirà con una sezione dedicata all'epigrafi ed altro. E ' un'idea che nasce da lontano e fa parte sempre di progettualità atte a valorizzare il nostro territorio”, ha spiegato Cipriano Pezzuto, consigliere comunale di Pago Veiano delegato alla cultura.

Mentre Aldo Caporaso, curato dell'evento ricordo l'iniziativa i Cavalieri della via Traiano sul cammino di San Michele che si è svolta ieri e precedentemente prevista per l'8 maggio ma rinviata a causa del maltempo: "L'evento del 3 giugno, assieme a quello del 2 che riporta i Cavalieri della Via Traiana sul cammino di San Michele, e' inserito in quadro piu' ampio di sviluppo turistico. La strutturazione di un'area museale fruibile, integrata con le nuove tecnologie, ha l'obiettivo di tramandare il valore artistico, storico e culturale ai posteri”.