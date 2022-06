Volturno: c'è lo studio di fattibilità per la messa in sicurezza Il tratto ricadente a Puglianello. Cataudo: "Importo pari a circa 350mila euro"

Arriva la stesura dello studio di fattibilità relativo alla messa in sicurezza del tratto fluviale del Volturno, ricadente nell’area del Comune di Puglianello.

“Ho appreso dall’Ufficio tecnico della provincia di Benevento la notizia circa la stesura del progetto di messa in sicurezza del tratto fluviale del Volturno, già teatro di esondazioni negli anni precedenti” - dichiara il Consigliere Provinciale di Forza Italia, Claudio Cataudo. “Seppur con ritardo imputabile alla politica, i tecnici hanno redatto la stesura dello studio di fattibilità circa la messa in sicurezza di quel tratto fluviale, un obiettivo tanto agognato insieme al Sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano. Abbiamo lavorato e richiesto a gran voce la risoluzione di questo nodo e, finalmente, possiamo affermare di essere riusciti nella missione, che dovevamo alla cittadinanza e al territorio. L’importo dei lavori stimato è pari a circa 350 mila euro.”

“La colpa non è ascrivibile ai tecnici, che anzi ringrazio per l’impegno dimostrato, ma a chi ha precise responsabilità politiche in seno all’Amministrazione della Provincia di Benevento” - precisa Cataudo. “Viene da domandarsi per quale motivo i ritardi si sono registrati, guarda caso, sullo studio di fattibilità relativo al Comune di Puglianello e, invece, non per altri comuni ove le tempistiche sono state celeri. Sarà mia cura analizzare anche un progetto relativo al Comune di Faicchio. La Provincia è di tutti e non è appannaggio di un solo partito. Resto in attesa dell’approvazione del progetto e dei fondi per finanziare l’opera e sarà mia premura monitorare i progetti redatti finora, i vari finanziamenti elargiti e i Comuni che beneficeranno di interventi di qualsivoglia entità, in conformità ai principi di trasparenza e di legalità. Verificheremo, anche, la eventuale appartenenza partitica delle Amministrazioni Comunali che stanno beneficiando di finanziamenti, così da avere un quadro completo di tante cose. Lo dico e lo ribadisco: tutti i Comuni, senza distinzione alcuna, meritano l’attenzione della Provincia”.