Concorso "p Day 2022", medaglia d'oro per l'Istituto superiore di Sant'Agata La dirigente: attestazione che arriva dopo la ripresa post covid

Nuovo successo per gli studenti dell'Istituto di Istruzione superiore "Alfonso Maria de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti, guidato dalla Dirigente Maria Rosaria Icolaro. Conquistata, infatti, la medaglia d'oro nel contesto della gara on line del "π Day 2022". "La notizia è stata accolta con ampia gioia e soddisfazione dalla Dirigente scolastica e dalla docente referente nonché coordinatrice del Dipartimento di Matematica e Fisica, professoressa Imma Rossi", viene evidenziato dalla scuola che evidenzia: "L'evento, che si è sviluppato lo scorso 26 Maggio, in modalità online, tramite la piattaforma dedicata, è stato organizzato dal Ministero dell'Istruzione con il contributo scientifico del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze per la Salute dell'Università degli Studi di Torino, con lo scopo di avvicinare i giovani alla Matematica. Alla gara, della durata di tre ore, hanno partecipato le classi 1a del Liceo Scientifico tradizionale, IIIb del Liceo Scientifico tradizionale Cambridge International, le classi IVa e IVb del Liceo Scientifico tradizionale e le classi I e II, sezione a, dell'indirizzo Tecnico Informatica e Telecomunicazioni.

"E' un'attestazione - ha commentato la Dirigente Icolaro - che arriva dopo la ripresa post covid e a conclusione di un anno di intenso lavoro organizzativo e didattico e di impegno da parte degli studenti, a diverso livello e in diverse azioni formative. Sono naturalmente orgogliosa del risultato raggiunto che consegno direttamente ai miei ragazzi e ai docenti del dipartimento che sempre - la conclusione - costituiscono solido riferimento e guida nel processo di sviluppo personale e formativo dei nostri ragazzi".