Ponte, in via Borghi la nuova sede della Protezione Civile Comunale Simeone: "Giusto garantire spazi adeguati"

Il sindaco di Ponte, Marcangelo Fusco, ha affidato l’uso di un immobile in via Borgo, di proprietà del Comune e attualmente libero, ai volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile nella "misura in cui siano soddisfatte le esigenze del gruppo di Protezione Civile e delle altre Associazioni, o attività sociali già attive o da attivarsi sul territorio e per il territorio, che l’Ente riterrà opportuno collocarvi".

Una disposizione questa sottoscritta anche da Maria Fatima Simeone, consigliere comunale e coordinatrice del Gruppo Volontari Protezione Civile di Ponte: “Sono soddisfatta per l’affidamento e la gestione al Gruppo Comunale di Protezione Civile di questo palazzo in via Borghi - afferma la Simeone -. Attualmente i volontari lo stanno tinteggiando e risistemando e credo che nelle prossime settimane lo riapriremo con una inaugurazione ufficiale e così Ponte avrà una Sede operativa del Nucleo di Protezione civile. È giusto - continua la coordinatrice del Gruppo - poter garantire ai volontari una sede adeguata negli spazi e nelle strutture in grado di rispondere ad ogni esigenza che si presenti sul territorio. E’ giusto poi poter garantire, a chi agisce sempre con generosità e tempestività, gli strumenti adeguati per poter operare al massimo delle loro potenzialità. Intanto - conclude la Simeone - sono aperte le iscrizioni per aderire al Gruppo di Protezione Civile e lancio un appello affinché ci sia un maggior numero di cittadini pronti a dare una mano”.