Al via le iscrizioni per la settima edizione delle Olimpiadi dei Forum Giovanili In programma a Ponte e Torrecuso dal 28 al 31 luglio

Al via le iscrizioni per partecipare alle Olimpiadi dei Forum Giovanili in programma a Ponte e Torrecuso dal 28 al 31 luglio, quattro giornate all’insegna dello sport, della musica e di altre attività. Nei due centri sanniti, sentendo gli organizzatori, si prevedono oltre 500 giovani. Agli eventi sportivi si alterneranno anche importanti momenti per confrontarsi e per discutere dei vari temi di attualità e anche di questioni territoriali. Diverse le discipline delle Olimpiadi: calcio a 5, freccette, basket 3 vs 3, tennis tavolo, bocce, calcio balilla, tennis, dodgeball, beach volley, scacchi, giochi senza frontiere, laser tag, ‘le so tutte’ quiz, la corrida musicale e holi colors. Inoltre è in programma una visita guidata del centro storico di Ponte giovedì 28 luglio alle ore 19 e trekking urbano nel centro storico di Torrecuso domenica 31 luglio alle ore 9. Gli organizzatori invitano dunque tutte le ragazze e tutti i ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 34 anni, anche se non sono iscritti al Forum Giovani della città di residenza, a partecipare alla VII^ Edizione delle "Olimpiadi dei Forum Ponte-Torrecuso 2022" e a visitare il sito https://olimpiadideiforum.it/ per consultare il programma, i regolamenti delle singole discipline e tutta la modulistica e quindi di iscriversi entro e non oltre venerdì 22 luglio. Sport, aggregazione e promozione del territorio saranno i punti cardini di questa edizione. Un’edizione organizzata dai Forum Giovani di Ponte e Torrecuso, e patrocinata dai Comuni di Ponte e Torrecuso, dal Coordinamento Forum di Benevento e dall’US Acli Benevento. Questi invece i partner: Associazione ‘Gramigna’ Torrecuso, Nuova Pro Loco ‘Torricolus’ Torrecuso, Misericordia di Torrecuso, Associazione Sprar ‘Il Sale della Terra’ – Torrecuso, Pro Loco ‘La Rinascente’ di Ponte, Coldiretti, ‘Anspi’ Santa Generosa – Ponte, Decathlon Benevento, Astaeaxt – Torrecuso, Asd ‘La Dormiente Trekking’ Camposauro, Asd ‘Ponte 98’, Pro loco ‘Ad Pontem’, e poi i Carabinieri di Paupisi e Ponte, i Vigili Urbani di Torrecuso e Ponte, le Guardie Ambientali e la Protezione Civile di Ponte e Torrecuso.