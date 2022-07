Opulentia, la Valle Caudina e un'estate ricca di appuntamenti Dal 16 luglio all’11 settembre eventi musicali, teatrali e dibattiti. Atteso anche De Magistris

Quaranta appuntamenti, sette location diverse, oltre cento ospiti. Saranno due mesi ricchi di eventi tra presentazioni di libri, dibattiti, spettacoli e concerti con importanti nomi del panorama culturale italiano.

È stato presentato ieri, a Cervinara, il cartellone della sesta edizione del “Festival Opulentia”. Il festival culturale della Città Caudina - organizzato da “L’Altra Faccia” con la direzione artistica di Tommaso Bello - quest’anno diventa itinerante: la manifestazione, infatti, farà tappa a Cervinara, Airola, Montesarchio, Paolisi, Rotondi e San Martino Valle Caudina.

A presentare il programma al pubblico, ieri pomeriggio, è stato il direttore Tommaso Bello. Inoltre, alla conferenza sono intervenuti i sindaci di Cervinara (Caterina Lengua), Airola (Vincenzo Falzarano), San Martino Valla Caudina (Pasquale Pisano) e Enzo Pacca, primo cittadino di Pannarano e presidente dell’Unione dei Comuni della Città Caudina, che hanno supportato l’iniziativa. Presenti, tra gli altri, anche il parlamentare sannita Pasquale Maglione, il presidente della Provincia di Avellino Rino Buonopane, e il consigliere regionale Maurizio Petracca.

I prossimi eventi

“Opulentia” parte sabato 16 luglio con “EntroTerra live”, una performance multimediale di Peppe Biancardi con Tommaso Bello, Peppe Barile, Marcella Miro e Domenico Cioffi. Il giorno successivo ampio spazio sarà dedicato ai bambini con lo spettacolo teatrale “Bum, Bum Pippi Urrà!” a cura di Puck TeaTre’, con Michelangelo Belviso, Jessica Anna Festa, Martha Festa e Antonio Lippiello. Il 20 luglio sarà la volta dell’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che incontrerà i cittadini in occasione della presentazione del suo nuovo libro “Attraverso Napoli”.

Il Festival prosegue dando spazio alla musica e alla poesia. Il 21 luglio in programma il concerto live dei “Kashmir” con le cover dei brani di Lucio Battisti e dei Beatles. Il 22 luglio, invece, è previsto l’aperitivo di beneficenza #IostoconMabello e successivamente si terrà il concerto “Anymore”, con le cover di Vasco Rossi. Momento dedicato alla poesia, sabato 23 luglio, con l’evento “Caspar Slam Poetry”: in gara 8 poeti e la giuria sarà il pubblico. Domenica 24 luglio sarà presentato il libro ‘’Firenze lo sai’’ di Ernesto Razzano. Successivamente si esibirà dal vivo Emanuele Colandrea con il nuovo album “Belli dritti sulla Schiena”.

Il 27 luglio un tuffo tra musica, sonorità noise e poesia con Alfonso D’Auria e Antonio Maiuri e sarà la volta dello spettacolo di P.d.C. (Poetica da combattimento). Tappa caudina anche per il giornalista Andrea Scanzi: il 29 luglio, ad Airola, si terrà lo spettacolo “E ti vengo a cercare - Voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato (di e con Andrea Scanzi, voce e tastiera Gianluca Di Febo). Il weekend si conclude musica con il concerto di Kokopelli, il 30 luglio.