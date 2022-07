Montesarchio, il comune propone il campo estivo L'assessore politiche sociali: risposte a tutte le famiglie

Partirà il prossimo 11 luglio, nel Parco Urbano di via De Filippo a Montesarchio, il campo estivo comunale.

Sono state infatti tutte accettate, dall’amministrazione comunale, le 109 richieste di partecipazione al programma ideato per i bimbi per i mesi estivi. Nel merito l’assessore alle Politiche Sociali Antonio De Mizio spiega: “in questa fase c'è più che mai bisogno di socialità, di divertimento ma anche di esperienze educative significative. Abbiamo voluto dare risposte a tutte le famiglie”.

Un campo estivo comunale davvero inclusivo e accogliente quello che prenderà il via il prossimo lunedì e andrà avanti fino al 9 settembre. Il progetto sarà gestito dalla cooperativa Era: educatori ed educatrici offriranno ai bambini e alle bambine occasioni di gioco, di laboratorio e attività ricreative per un’estate di qualità.