Arpaise Comune cardio-protetto, sicurezza e formazione con la Croce Rossa Defibrillatori e persone abilitate all'utilizzo passo avanti per la serenità della comunità

Ieri, alcuni componenti della comunità di Arpaise hanno seguito un corso di formazione all’utilizzo del defibrillatore automatico, presso la C.R.I. Comitato di Benevento, che svolge la propria azione non solo nell’attività sanitaria e sociale bensì anche nella formazione sanitaria e per quest’ultima è certificato ISO 9001.

Il Comitato di Benevento oltre alla formazione sanitaria, riservata alle professioni medico-infermieristiche, svolge formazione a laici e tra queste si annovera quella svoltasi per i cittadini della comunità di Arpaise. Il corso è stato tenuto dal formatore nazionale Francesco Albanese e da altri 2 istruttori. Sul territorio comunale sono presenti due defibrillatori esterni, uno a Terranova in piazza SS Cosma e Damiano e un altro a Arpaise capoluogo all’ingresso del Municipio. La presenza dei defibrillatori, unitamente alle 19 persone abilitate all’utilizzo dell’apparecchio salvavita fanno di Arpaise un Comune cardio-protetto. Dotare un territorio di defibrillatori pubblici è espressione di un alto senso di responsabilità civica in quanto, rendere disponibili e utilizzabili strumenti salvavita, incrementa la sicurezza collettiva e quindi la serenità di ogni singolo cittadino.