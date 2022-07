Aree interne e Psr, Izzo: temi fondamentali per il nostro territorio Il coordinatore provinciale di Italia Viva dopo il confronto con l'assessore regionale Nicola Caputo

“Abbiamo voluto creare un momento di confronto, moderato da Lorena Pacelli dirigente di Italia Viva di Benevento, su temi di vitale importanza per il nostro territorio”. Così Bepy Izzo coordinatore provinciale di Italia Viva all’indomani dell’incontro pubblico che a Castelvenere sulle “Aree interne, le nuove opportunità del PSR” dove è intervenuto Alessandro Di Santo (sindaco di Castelvenere e Membro dell’Assemblea Nazionale di Italia Viva), Nino Lombardi (Presidente facente funzioni Provincia di Benevento) e Nicola Caputo (Assessore alle Politiche Agricole – Regione Campania).

“Oltre al grande lavoro che le associazioni di categoria stanno facendo sul PSR- ha affermato Izzo - e’ stato altresì utile promuovere anche questa modalità di incontro, in cui cittadini, imprenditori e amministratori locali presenti si sono confrontati con i vertici delle Istituzioni. Ringraziamo il Sindaco Alessandro Di Santo per l'organizzazione, l’assessore Nicola Caputo per la sua consueta disponibilità e per le chiare risposte date alle domande rivoltegli dalla platea. Il newmodel del PSR, fortemente voluto dal nostro assessore regionale si fonda su gli assi della sburocratizzazione e della trasparenza. Di enorme importanza è stato il particolare tema relativo al rifinanziamento dei primi insediamenti 2017 in ordine ai quali la Regione Campania ha compiuto uno sforzo enorme”. E dunque Izzo ha ribadito: “Totalmente condivisibile e’ stata infine la linea programmatoria illustrata con competenza e visione dal Lombardi su un asset strategico come quello dell’agricoltura nella nostra provincia”.