A Telese Terme esenzione occupazione suolo pubblico per pubblici esercizi Il sindaco Caporaso: "Doveroso segnale alle imprese viste le difficoltà palesate a causa del covid"

"In considerazione delle conseguenze pregiudizievoli sul piano economico-sociale derivanti dall’emergenza dovuta dalla pandemia da Covid19, il comune di Telese Terme disporrà nel prossimo consiglio comunale che si terrà il 29 luglio di applicare per il solo anno 2022 l’esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale, solo per la componente di occupazione suolo pubblico e solo per le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della Legge 25/8/1991 n. 287 ovvero ristoranti, trattorie, pub, tavole calde, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, bar e esercizi similari". Ad annunciarlo il sindaco della cittadina termale, Giovanni Caporaso che precisa: “Ci sembrava opportuno dare un segnale alle imprese di pubblici esercizi presenti sul nostro territorio viste le difficoltà più volte palesate a causa del Covid. Ovviamente è una ulteriore attenzione che l’amministrazione rivolge a queste attività pubbliche che a nostro avviso sono parte importante dell’economia telesina, vista anche la forte affluenza di avventori in cerca di un punto di sosta o di ristoro all’aperto. E’ l’ennesima dimostrazione che l’amministrazione è sempre attenta alle istanze e alle esigenze dei cittadini. Ribadiamo - conclude Caporaso - che siamo sempre pronti a recepire eventuali suggerimenti o richieste da parte degli operatori interessati, al fine di poter sviluppare e incrementare sempre più l’economia telesina”.