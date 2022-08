"Spopolamento? Serve sinergia, ragionare come provincia non più singoli comuni" Dal sindaco di Calvi nuovo appello a fare rete per frenare calo demografico delle aree interne

“C'è bisogno di una sinergia con tutti gli enti per fare in modo che i giovani non vadano via”. Così Armando Rocco, sindaco di Calvi che per combattere lo spopolamento delle aree interne invita a fare rete anche tra piccole realtà, per creare nuovi attrattori turisti sul territorio ma anche nuove occasioni per i cittadini.

“L'idea è di creare delle novità, a Calvi stiamo realizzando tante novità tra cui il Parco Avventura: sarà un motivo attrattivo ma anche un'occasione per il territorio. Ma bisogna far sì che tutti i comuni creino qualcosa di diverso. Dobbiamo impedire questa fuga di menti altrove. E' una cosa gravissima, dobbiamo pian piano usare una strategia comune”.

E dopo lo stop ai tanti eventi che hanno sempre caratterizzato l'estate nei piccoli borghi, il primo cittadino di Calvi spiega: “Oggi stiamo tornando alla normalità, non è ancora finita del tutto ma c'è tanta voglia di festeggiare, di stare insieme, di vedere quelle tradizioni che vedremo nei prossimi giorni in tanti comuni della nostra provincia”.

Un percorso però che richiede condivisione: “Sinergia intendo anche di cercare di essere uniti e non creare doppioni, cercando di creare qualcosa di diverso rispetto al comune limitrofo. Bisogna ragionare come provincia non più come piccoli comuni altrimenti non si va da nessuna parte. Noi lo stiamo facendo ed anche tanti comuni, e sono fiducioso per il futuro”.