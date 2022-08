Forum giovani, tour a Sassinoro tra le bellezze dei luoghi guardando al futuro Attenzione ai giovani che hanno deciso di costruire il proprio futuro nel territorio d'origine

Torna "I like Sannio", il progetto promosso dal coordinamento provinciale dei Forum di Benevento, con una nuova tappa. L’appuntamento è a Sassinoro (BN), dove i ragazzi dei Forum della regione Campania andranno a scoprire non solo le bellezze e le opportunità che offre il territorio, ma anche le aziende avviate da giovani, per i giovani, con l'obiettivo di costruire un futuro nel territorio d'origine. "La giornata - spiegano dal Forum - prevede la scoperta delle bellezze naturali del borgo e delle attività presenti, con la creazione di tavoli di confronto tra le varie associazioni presenti e attive e i ragazzi degli altri forum che parteciperanno".

Iniziativa che si svolgerà il 28 agosto 2022 a Sassinoro per un tour che come detto rivolge attenzione alle bellezze dei luoghi ma anche e soprattutto ai giovani del territorio.