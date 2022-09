Studenti alla scoperta del territorio con 'A spasso con Cult' L'iniziativa in Valle Telesina per far conoscere ai più giovani il patrimonio storico culturale

Studenti alla scoperta delle bellezze storico-culturale della Valle Telesina. E' la proposta dell'associazione Spazio@aperto. “Un’iniziativa educativa che ha lo scopo di incoraggiare comportamenti a tutela del territorio e favorire l'armonia tra le comunità e l'ambiente”, spiegano dall'associazione annunciando la decisione di “indirizzare i programmi e le azioni verso la valorizzazione e promozione delle specificità della Valle Telesina, un territorio tutto da scoprire sotto ogni punto di vista, da quello naturalistico a quello storico-culturale per ciò che ha da offrire in termini di bellezze archeologiche. Un progetto che tende a trasformare le visite guidate e i classici viaggi d’istruzione in viaggi emozionali nei luoghi fisici e in quelli del cuore”.

Ed ecco che “ricalcando il classico gioca dell’oca, “A spasso con Cult” se ne distacca configurandosi come un percorso didattico reale e ludico. Cult porterà gli studenti in giro per i luoghi della Valle Telesina in una sorta di caccia al tesoro, per una raccolta di curiosità, leggende e informazioni, approcciate con una prospettiva a 360°sul territorio visitato e sulla sua storia. Sentita la spiegazione delle guide, gli studenti rientreranno a scuola con la scatola del gioco “A spasso con Cult” un gioco di percorso con indovinelli, domande di cultura generale e domande sui luoghi che visiteranno. Potranno vincere quindi se saranno stati attenti alla spiegazione e sapranno rispondere alle altre domande. L’intento è stato di combinare nella parola 'spasso' il duplice significato di divertimento e quello di fare una passeggiata. 'Cult' è la Cultura, la guida, colei che farà avere accesso a nuovi contenuti, a nuove conoscenze, consentirà di fare nuove esperienze. Cult concorrerà alla formazione dei “giocatori” sul piano intellettuale e morale portandoli a riconoscere il patrimonio culturale e paesaggistico come bene comune e come heritage ricevuto e da trasmettere; facendo accrescere il senso di appartenenza al patrimonio culturale, come “avvicinamento emozionale e culturale” che, attraverso l’esame del territorio e dei suoi elementi costitutivi, mettono in contatto visivamente ed emotivamente il cittadino con l'eredità del passato. Obiettivo del progetto è raggiungere un pubblico più ampio possibile, in particolare i bambini e i giovani, le comunità locali e coloro che raramente entrano in contatto con la cultura, al fine di promuovere un comune senso di responsabilità. Questa la ragione per cui partendo dal territorio della Valle Telesina, il gioco prevederà diverse versioni coinvolgendo quelle realtà territoriali dell’Italia meno conosciute dal flusso turistico ma ricche di storia, di cultura e di testimonianze archeologiche”.