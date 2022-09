Sant'Agata de' Goti, domani rubinetti a singhiozzo Gesesa: irregolarità nell'erogazione idrica a causa di lavori di manutenzione straordinaria

"Domani mattina irregolarità nell'erogazione idrica per lavori di manutenzione straordinaria nel centro storico di Sant'Agata de' Goti". A comunicarlo la Gesesa precisando che "a causa di lavori di manutenzione straordinaria domani mattina dalle ore 9 alle ore 13 si potranno verificare irregolarità nell'erogazione idrica quali bassa pressione o mancanza d'acqua in tutto il centro storico di Sant'Agata de' Goti. Si ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito".