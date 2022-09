Fondi Comuni marginali, approvato avviso pubblico a Montefalcone di Val Fortore Il sindaco Sacchetti: "Premiato il lavoro dell'amministrazione"

L’Amministrazione Comunale di Montefalcone di Val Fortore ha approvato l’Avviso Pubblico con il quale vengono destinati i 54.994,73 euro delle risorse previste dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali” annualità 2021. Il bando, pubblicato sul sito Istituzionale del Comune, con scadenza 31/10/2022 è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento. Le risorse saranno utilizzate per la concessione di contributi a fondo perduto, per un importo massimo di € 18.331,57 che andranno a finanziare progetti per l’avvio di nuove attività economiche attraverso l’apertura di un’unità operativa ubicata sul territorio comunale.

A breve seguirà un incontro pubblico di presentazione dell’iniziativa, con i responsabili della Projenia, società che assisterà l’Ente in tutte le fasi del programma di finanziamento, in cui saranno definiti i dettagli e le modalità di partecipazione.

“Un ulteriore risultato che premia il lavoro di questa amministrazione – afferma il primo cittadino Michele Leonardo Sacchetti – perché promuove l’apertura di nuove attività che insistono sul nostro territorio; si spera di stimolare soprattutto i giovani ad avvicinarsi al mondo dell’impresa attraverso un premio all’avvio di micro-attività, ma anche attrarre nuovi investitori per coprire quelle lacune di mercato scoperto che possano offrire maggiori servizi alla nostra Comunità.”

Le Istanze dovranno essere inviate, in formato pdf e corredate di tutti gli allegati previsti dal bando, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo del Comune: postmaste@pec.montefalconedivalfortore.campania.it