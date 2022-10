Fragneto, Campolattaro, Casalduni, Ponte e Pontelandolfo uniti per lo sviluppo Occasione la XXXIV Edizione del “Festival Internazionale delle Mongolfiere”

La XXXIV Edizione del “Festival Internazionale delle Mongolfiere” è stato presentato oggi nella sala del Consiglio Provinciale di Benevento alla Rocca dei Rettori dall’Amministrazione Comunale di Fragneto Monforte che ha promosso come sempre l’iniziativa, con l’adesione dei vicini comuni di Campolattaro, Casalduni, Ponte e Pontelandolfo ed il patrocinio morale della Regione Campania e della Provincia.

Il tradizionale Raduno di equipaggi internazionali con le loro coloratissime mongolfiere da giovedì 6 ottobre a domenica 9 ottobre 2022 presso il Campo sportivo della Città dell’Alto Tammaro diventa non solo occasione per spettacolari voli sulle colline sannite, ma anche per partecipare a terra ad eventi di diversa natura: Visite guidate, Convegni, Mostre, spettacoli ed esibizioni. Di rilievo nel Cartellone anche il momento della consegna, venerdì 7 ottobre, alle ore 20.30, presso la Chiesa della S.S. Croce di Fragneto Monforte, del Premio Solidarietà Padre Pio.

Il sindaco di Fragneto Monforte, Luigi Facchino, ed il presidente della Provincia, Nino Lombardi, hanno sottolineato che il Raduno è un appuntamento da sempre molto apprezzato da un pubblico vastissimo e, peraltro, costituisce uno strumento importantissimo di valorizzazione del territorio sannita.