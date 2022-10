Montesarchio: diversi interventi per l'edilizia sportiva. "Spazi vitali" Damiano: "Tra campetti e palazzetti: diamo ai ragazzi aree moderne e all'avanguardia"

Sono in corso a Montesarchio i lavori per la realizzazione di due campetti polivalenti: uno in Via La Marmora e uno nell'area delle Scuole Elementari di Via Matteotti. Entrambe le opere saranno realizzate grazie ai fondi intercettati nell'ambito del Piano nazionale per la riqualificazione delle aree degradate.

"Ricordo - dice il sindaco Franco Damiano - che oltre ai campetti in via di realizzazione in via La Marrmora e via Matteotti abbiamo riqualificato quello di Cirignano, dato in affidamento quello di Varoni e in questi anni di amministrazione abbiamo realizzato un importantissimo intervento di ammodernamento del nostro stadio cittadino "Armando Allegretto". Un importante finanziamento inoltre permetterà di realizzare un impianto indoor all'avanguardia alle spalle dello stadio Allegretto. A ciò va aggiunta la realizzazione del parco urbano di Via De Filippo e del parco inclusivo anch'esso in via La Marmora: per dare ai nostri bambini, ai ragazzi e non solo la possibilità di praticare sport o trascorrere tempo libero in aree e strutture moderne e all'avanguardia. Mi piace ricordare che l'infanzia della maggior parte di noi ha un campetto, nella maggior parte dei casi improvvisato, tra i luoghi del cuore: mi piace l'idea che questi nuovi spazi vadano a rappresentare luoghi del cuore per le future generazioni".