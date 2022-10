Lavori in via Santisi a Sant'Agata de' Goti, siglata la convenzione L'assessore Viscusi: soddisfatti obiettivo raggiunto. Il sindaco: risposte concrete alla città

“L’amministrazione comunale e l’Ente Villa Fiorita hanno sottoscritto una convenzione che permetterà l’intervento di miglioramento della viabilità in via Santisi”. A comunicarlo l'Ente precisando che “il progetto di riqualificazione del tratto di strada di via Santisi è stato immediatamente sposato dalla Fondazione che ha concesso a titolo gratuito una porzione di terreno che permetterà all’Ente di intervenire per rendere maggiormente sicura la viabilità in quel tratto di strada”.

“Siamo soddisfatti - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Valerio Viscusi - dell’obiettivo raggiunto, che ci ha permesso di poter rispondere ad una esigenza di sicurezza di tutti i cittadini che quotidianamente percorrono la via. E questo è stato possibile solo per la enorme disponibilità offertaci dalla Fondazione grazie alla condivisione con il parroco Don Franco Iannotta e l’assenso del vescovo Don Giuseppe Mazzafaro, che proprio stamattina nella sede della Fondazione ha sottoscritto la convenzione. Ringrazio, inoltre, quanti hanno sposato questa progettualità deliberata dalla giunta comunale il 16 maggio 2022, gli uffici comunali ed i Responsabili, a cui dobbiamo realmente la realizzazione di questo ambizioso risultato sposato con coinvolgimento ed entusiasmo”.

“Gli obiettivi che ci proponiamo di realizzare vanno nella direzione di migliorare la vivibilità della città - dichiara il sindaco Riccio. E’ sotto gli occhi di tutti che le cose messe in campo, senza indebitare l’Ente, stanno dando riposte concrete alla città. Ed è questo che continueremo a fare”.