Giostrine vandalizzate, il comune avverte: metteremo videosorveglianza L'assessore Viscusi: faremo tutto il possibile per fare in modo che il parco resti aperto

Solo pochi mesi fa l'annuncio della riqualificazione dell'area verde con giochini per i bimbi, ma di oggi la notizia di nuovi interventi a causa di atti vandalici riscontrati nello stesso spazio che doveva invece essere destinato alle famiglie. A comunicarlo è il comune di Sant’Agata dei Goti ricordando anzitutto l'iter che ha portato alla realizzazione dell'area.

“Pochi mesi fa - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Valerio Viscusi - abbiamo dato notizia della riqualificazione dell’area verde “Parco Trilly” di via Pennino, arricchita con giostrine destinate a minori con disabilità, con giochi e attrezzature ad hoc. Nei giorni scorsi, in nostri uffici tecnici si sono attivati per richiedere alla ditta installatrice delle attrezzature una nuova manutenzione delle stesse. Si è provveduto alla pulizia e posa in opera pavimentazione anti- trauma divelta, al ripristino della giostra circolare e dei sedili delle altalene al serraggio di tutti i giochi, alla sostituzione parti danneggiate e ad una generale pulizia dell’area. Purtroppo l’intervento è stato richiesto perché, per l’ennesima volta, abbiamo dovuto prendere atto della rottura di alcune attrezzature dovuta, non ad usura, ma ad atti vandalici o ad un utilizzo inadeguato”.

L'appello.

“Abbiamo fatto diversi appelli - prosegue Viscusi - per richiedere a tutti di aiutarci a custodire, preservare e rispettare quello spazio verde. Sappiamo che è un luogo di ritrovo molto apprezzato da famiglie e bambini; uno dei pochi spazi in cui i nostri piccoli e i loro genitori, possono muoversi in libertà e sicurezza e trascorrere qualche ora di svago. Se questa area, però, viene sistematicamente vandalizzata e sporcata senza rispetto i nostri sforzi perdono senso. Come ha sottolineato il sindaco Salvatore Riccio, faremo tutto quello che è possibile per garantire che Parco Trilly resti un luogo pubblico aperto a tutti e frequentabile in qualsiasi orario (sempre nel rispetto della quiete pubblica) ma, per far sì che questo avvenga, bisogna averne cura".

I nuovi provvedimenti a tutela dell'area verde.

"Diversamente e qualora dovessimo accertare ulteriori violazioni, distruzione di attrezzature e situazioni di pericolo, dovremo prendere decisioni diverse, pensando ad aperture a tempo limitato o introduzione di sistemi di sorveglianza. Certo è sconfortante dover pensare di arrivare a queste soluzioni estreme per garantire che quell’area sia semplicemente ben tenuta. Ma se sarà necessario provvederemo. Chiediamo a tutti, ancora una volta, di dimostrare rispetto per il patrimonio pubblico. Parco Trilly è e vorremmo restasse il parco di tutti: delle famiglie con bambini e dei nostri anziani in particolare; ma anche degli adolescenti che, con i giusti modi, possono farne un luogo di aggregazione e di ritrovo; non un luogo da distruggere e vandalizzare. Non lo permetteremo e qualora dovessimo ravvisare queste situazioni provvederemo a denunciare i trasgressori. Invitiamo anche i cittadini attenti a segnalare alle preposte autorità e all’ente eventuali situazioni di pericolo ed episodi molesti”.