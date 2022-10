Convenzione tra Ivpc e Comune di Baselice: "Esempio virtuoso per territorio" Il sindaco Ferella: "Ristori ci daranno possibilità di progetti per non lasciar andar via i giovani"

Una buona notizia per il Comune di Baselice, dove è stata stipulata una nuova convenzione tra l'ente guidato dal sindaco Lucio Ferella e l'azienda Ivpc Srl.



Un accordo che permetterà al Comune di ottenere il 3 per cento sul ricavato della vendita di energia dal Parco Eolico di Baselice, a titolo di compensazione:

-il massimo previsto dalla legge,

- il doppio rispetto all'1,5 per cento previsto dalla precedente convenzione.



Il sindaco Ferella, che ha ringraziato Ivpc per l'attenzione e la vicinanza al territorio a Ottochannel ha illustrato l'accordo e la sua importanza: “Un'ottima notizia per il paese: il tema è molto importante anche alla luce della crisi energetica che stiamo vivendo. I nostri terrritori formano un distretto energetico di fatto e un esempio di felice collaborazione con queste aziende, anche in considerazione delle prospettive per i giovani”.

UN PATTO TRA AZIENDA E TERRITORIO

Il primo cittadino infatti spiega che il nocciolo dell'accordo è un rapporto di reciproca collaborazione tra azienda e territorio e che permetterà non solo di intervenire in settori ben determinati, ma di sgravare il bilancio comunale consentendo di liberare somme per progetti e interventi volti ad arginare anche i fenomeni di spopolamento in un Comune delle aree interne: “Parliamo di un patto tra il territorio e l'azienda che già ha un impianto eolico insistente sul nostro territorio. Compensazione che viene riconosciuta e che ci permetterà non solo di reinvestire fondi per verde pubblico, manutenzione stradale, progetti di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, manutenzione di parchi, giardini e del patrimonio storico comunale e altre voci di questo tipo, ma è chiaro che liberando le casse comunali da questi impegni si possono utilizzare somme per progetti dedicati ai nostri giovani, permettendoci così di essere più attrattivi e di non dover essere costretti unicamente a vedere i nostri giovani partire, ma di creare percorsi che gli permettano di restare. E questo è a tutti gli effetti un percorso virtuoso per cui non possiamo fare altro che ringraziare l’azienda IVPC S.r.l. nella persona del Dott. Ferdinando Renzulli, delegato dal pres. Oreste Vigorito, per l’attenzione che ha rivolto all’intera comunità baselicese.”.