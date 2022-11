Assemblea Anci a Bergamo, Scocca: occasione importante per fare rete Così l'esponente di Fratelli d'Italia e consigliere comunale di Pietrelcina

"È stato un grande piacere partecipare per la prima volta all'Assemblea nazionale di Anci. Un'esperienza formativa da tutti i punti di vista, occasione importante per fare rete e confrontarsi con amministratori provenienti da tutta Italia su problemi comuni, facendo tesoro delle soluzioni già attuate nei comuni più virtuosi”. Così Alessio Scocca, consigliere comunale di Pietrelcina e vice coordinatore di FdI Sannio all'indomani dell’Assemblea nazionale Anci che si è tenuta alla Fiera di Bergamo.

Scocca che, ha partecipato all'evento insieme al direttivo Anci Giovani Campania, coordinato dal sindaco di Piana di Monte Verna (CE) Stefano Lombardi, in merito commenta: “Gli stand all'interno dei padiglioni della Fiera di Bergamo offrivano gli strumenti più disparati per migliorare in ogni settore i nostri comuni, l'assemblea plenaria invece dava opportunità di ascoltare le tante personalità intervenute, offrendo spunti e favorendo la riflessione. Ringrazio Fratelli d'Italia Sannio che mi ha proposto e sostenuto nell'elezione al Direttivo e ringrazio Anci Giovani Campania per avermi coinvolto e dato la possibilità di fare gruppo, tornando con un bagaglio di esperienze importanti, specialmente per i giovani amministratori".