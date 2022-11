Giornata contro la violenza delle donne: illuminata di rosso piazza don Boscaino Il presidente Pro loco di Paupisi Oriallo: avviare percorso culturale di cambiamento

La facciata della Casa Comunale di Paupisi si è vestita di rosso nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne voluta dalla risoluzione del 17 dicembre 1999 dell’Assemblea Generale dell’Onu. Un'iniziativa organizzata dalla Pro Loco Paupisi insieme al Comune di Paupisi.

“Il colore rosso - ha spiegato Dario Oriallo presidente della Pro Loco Paupisi - e’ stato utilizzato per illuminare la caratteristica facciata dell'edificio in piazza don Tommaso Boscaino, simbolo del paese, e lanciare così il segnale di adesione anche di Paupisi all’evento nato per dire no alla violenza di genere. La violenza contro le donne è un problema che va discusso, affrontato, per avviare il lungo e difficile percorso culturale di cambiamento di fronte a tale questione.

Inoltre in questi giorni si può lasciare una scarpa rossa sulle scale laterali di piazza don Tommaso Boscaino".

"Questo semplice gesto - ha concluso Orsillo - avrà lo scopo di mantenere viva la memoria sulle troppe donne vittime delle violenze subite e promuovere un cambiamento culturale nella società”.