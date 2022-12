Provincia: i colleghi salutano Antonio De Lucia Storico addetto stampa dell'ente: "Colonna portante della Rocca"

Va in pensione Antonio De Lucia, addetto stampa della Provincia di Benevento, e i colleghi lo salutano così:



"Giungere al giorno della pensione e per tutti un momento cruciale della vita. Si passa dal periodo dell’attivismo a quello della riflessione sul futuro, sulle cose fatte e su quelle da fare. Questo giorno è arrivato per Antonio De Lucia, una colonna portante della Provincia: serio, affidabile, instancabile nelle sue molteplici vesti ricoperte nell’ente.

Per il nostro amico e collega Antonio, però, sarà diverso perché rimarrà ancora con noi per qualche anno, per evitare di farci sentire la mancanza discreta della sua presenza giornaliera. Cosi continueremo a far riferimento a lui durante la programmazione istituzionale o quando avremo le visite di turisti e scolaresche e a vedere ancora impegnato il silenzioso e discreto Antonio che trasferisce con fascino e facilità la sua cultura e la sua memoria storica agli attenti visitatori.

Antonio, ti ringraziamo per gli anni che hai trascorso come punto di riferimento di tutti noi nella tua veste di funzionario, uomo di cultura, giornalista, fotografo e per molti di noi anche di confidente. Un abbraccio dai tuoi colleghi e amici con affetto, nella certezza che la tua opera quarantennale (comunicati, ricerche storiche e iconografiche, libri) non andrà dispersa e continuerà ad essere patrimonio pubblico”.