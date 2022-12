Il croccantino dei record a San Marco dei Cavoti: raggiunti i 65metri La 20esima edizione della Festa del Torrone e del Croccantino nel centro storico

Nuovo record e rinnovato entusiasmo per la Festa del Torrone e del croccantino di San Marco dei Cavoti. E per la 20esima edizione torna il mega-croccantino in piazza. Un evento capace di attrarre sempre numerosi visitatori. Nonostante la pioggia anche oggi tanti i turisti giunti anche dalle regioni limitrofe, che hanno partecipato alla kermesse legata ad un prodotto iconico del territorio.

Nel centro storico, infatti, è stato possibile assistere alla realizzazione del dolce che per l'edizione 2022 ha raggiunto i 65 metri di lunghezza. Preparato con la partecipazione delle aziende locali è stato poi offerto e degustato dai presenti.

Un prodotto d'eccellenza che diventa così l'occasione per far conoscere le bellezze storiche e culturali del territorio.

Il turismo nelle aree interne

“Una forma di turismo legata ad una tradizione”, ha sottolineato l'assessore regionale al Turismo Felice Casucci evidenziandone l'importanza per “i giovani e le famiglie che si occupano di ospitalità, di ristorazione, di artigianato in questo caso eno-gastronomico, ma deve diventare un'occasione di crescita per il territorio durante tutto l'anno. Bisogna creare le condizioni affinché questo sia elemento da cui si irradiano tutti gli altri eventi”.

Il sindaco di San Marco dei Cavoti Angelo Marino: grande entusiasmo e tanta partecipazione

“Grande entusiasmo, un nuovo record, tanta partecipazione”, ha commentato il sindaco di San Marco dei Cavoti, Angelo Marino al termine della realizzazione del megacroccantino in piazza ma “la festa continuerà con le degustazioni. Grazie ai tanti ospiti arrivati a San Marco dei Cavoti anche dalla Regioni limitrofe”. L'occasione dunque per mostrare anche il territorio ad un vasto pubblico: “Abbiamo tanti scorci da vedere, questo paesaggio con il nostro biglietto da visita qual è il torroncino ci fa conoscere a livello nazionale”.