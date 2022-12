Ceppaloni, la Pro Loco dona un defibrillatore alla comunità "Siamo un gruppo giovane che ha a cuore il paese e i suoi abitanti"

Un defibrillatore per la comunità. E’ il dono che la Pro Loco Ing. Pino Di Donato di Ceppaloni ha fatto alla cittadinanza. L’associazione ha acquistato e consegnato simbolicamente nelle mani del primo cittadino, il Dottore Ettore De Blasio, questo importante strumento che verrà installato in Piazza Carmine Rossi. La cerimonia domenica nella sala convegni del Castello in occasione della manifestazione Tartufo al Borgo.

A fare gli onori di casa il primo cittadino Ettore De Blasio che ha sottolineato l’importanza del gesto fatto dalla Pro Loco nei confronti della comunità. Erano presenti anche gli assessori Carmen Cavaiuolo, Clorindo Tranfa, Emanuela Barone e il Dottore Domenico Pugliese, consigliere e capogruppo di maggioranza. Il suo intervento è stato importante perché ha illustrato il funzionamento di uno strumento che, come ha più volte ripetuto, può salvare la vita alle persone.

“L’idea di donare un defibrillatore alla comunità - spiegano i componenti della Pro Loco - ci è venuta dopo il successo estivo della Porziuncola. Siamo un gruppo giovane che ha a cuore il paese e i suoi abitanti. Abbiamo deciso di fare questo gesto per offrire uno strumento in più, che nei prossimi mesi impareremo ad usare, alla nostra gente. I casi di arresto cardiaco sono tantissimi come ci ha spiegato anche il Dottore Pugliese nel corso della cerimonia di consegna. Avere le conoscenze per saperli affrontare e soprattutto uno strumento che può salvare la vita è fondamentale”.

“Ringraziamo l’amministrazione per la targa che ci è stata consegnata e ora ci prepariamo, insieme al Comune, all'installazione del defibrillatore in Piazza Rossi” ha spiegato il presidente della Pro Loco Michele Iacicco. “Quello -conclude- sarà un vero giorno di festa per la comunità”.

Nei prossimi mesi la Pro Loco Ing. Pino di Donato, provvederà in collaborazione con il Comune e le altre associazioni, ad organizzare dei corsi per formare le persone all’utilizzo del defibrillatore.