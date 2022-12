Pnrr: finanziato il progetto per il Museo Civico Paleontologico del Fortore Il sindaco di Baselice: già al lavoro per le prossime progettualità

Arriva il via libera dal Ministero per il progetto per il Museo Civico Paleontologico del Fortore nel comune di Baselice. “Con il Decreto 440 – 2022 l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato i progetti ammessi al finanziamento nell'ambito del PNRR – Misura M5 “Inclusione e Coesione”, Componente 3 – I 1.1.1. - Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità. Il Comune di Baselice, con un punteggio pari a 72,50 si è posizionato alla 152esima posizione su oltre 4900 progetti totali, risultando così tra i 752 progetti ammessi a finanziamento”, ad annunciarlo il sindaco Lucio Ferella.

Il progetto: Baselice ed il suo mare

“Il progetto 'Baselice ed il suo mare' su cui ha puntato fortemente l'amministrazione Ferella – viene evidenziato in una nota - prevede interventi per l'allestimento multimediale del 'Museo Civico Paleontologico del Fortore” che è realizzato presso il Palazzo Lembo. L'importo finanziato è di 300mila euro che saranno distribuiti tra i vari interventi, in particolare per i servizi di ricerca, e per l'installazione di interfacce “TUI” oltre ad un piccolo laboratorio per la stampa 3D dotato di workstation e relativi software per la realizzazione di modelli digitali per la stampa 3D dei fossili presenti all'interno del museo, in modo da permettere agli utenti di poter toccare con mano i reperti. Inoltre ci sarà un ampio spazio dedicato alla pubblicizzazione e alla strategia di comunicazione per far si che il Museo possa iniziare ad attrarre un maggior flusso turistico dai comuni del Sannio e delle vicine province molisane e pugliesi”.

Pnrr: sfida importante per Enti territoriali

“Il Pnrr – commenta il sindaco Lucio Ferella – è la sfida più importante che sta interessando gli Enti Territoriali. L'Amministrazione comunale di Baselice ha adottato tutte le misure per essere performante e virtuosa nella presentazione dei progetti. L'ammissione al finanziamento per 'Baselice ed il suo mare' è una grande soddisfazione perchè riteniamo che il 'Museo Civico Paleontologico del Fortore' e lo stesso Palazzo Lembo sono due eccellenze culturali baselicesi che vanno assolutamente valorizzate. Abbiamo raggiunto un grande obiettivo, ma siamo già al lavoro per le prossime progettualità sempre nell'interesse di tutta la comunità baselicese”