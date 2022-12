Pc per i bisognosi: a San Leucio del Sannio l’iniziativa di "Ampio Raggio" ODV L'iniziativa in cooperazione con il Comune rivolta specialmente ai ragazzi: donati 15 computer

Apparecchi multimediali destinati ai meno abbienti. Questo al centro dell'iniziativa messa in campo, ancora una volta, dall’associazione “Ampio Raggio” ODV per tendere una mano a chi ne ha più bisogno. I volontari hanno nei giorni scorsi proceduto alla donazione di ben 15 computer al Comune di San Leucio del Sannio. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione - retta dal sindaco Nascenzio Iannace -, ed in special modo dalla vicesindaca Giovanna Tozzi, ha visto l’ente lavorare a stretto contatto con l’associazione di volontariato.

Come sempre il tutto con l’obiettivo di garantire ai meno abbienti, in special modo bambini ed adolescenti, uno strumento in più. Così, rigenerati i 15 personal computers, i volontari hanno donato il tutto al Comune che ha in seguito affidato alla parrocchia di San Leucio, a stretto contatto con la realtà del posto, il compito di individuare chi ne avesse più bisogno.

Alla consegna degli apparecchi multimediali ha presenziato il coordinatore dell’associazione “Ampio Raggio ODV”, il sannita dottore Eugenio Fortunato ed il sacerdote della parrocchia don Michele Villani.