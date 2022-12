Percettori del reddito di cittadinanza impiegati in lavori di pubblica utilità L'iniziativa a Ponte, in provincia di Benevento

Da alcune settimane la comunità pontese può usufruire della disponibilità di alcuni suoi cittadini, percettori del Reddito di Cittadinanza che, in base alla regolamentazione vigente, sono impiegati in progetti di utilità pubblica. Al momento, due unità sono a supporto della polizia municipale, principalmente per agevolare l’ingresso e l’uscita in piena sicurezza degli studenti dalle scuole, mentre altre unità, contribuiscono al decoro urbano garantendo lo spazzamento, la pulizia e lo sfalcio del verde.



“Ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Marco Fusco- questi nostri concittadini per aver da subito raccolto il nostro invito alla collaborazione dimostrando in tal modo senso civico e il loro attaccamento a Ponte. Il mio auspicio più forte e che la Comunità sappia apprezzarne l’impegno”.



L’invito degli amministratori è però rivolto a tutti i cittadini, “chiunque animato da senso civico voglia dedicare il proprio tempo e le proprie capacità al bene comune, può farsi avanti e dare il proprio contributo per rendere più bella e più sicura la nostra cittadina con quei piccoli gesti che hanno una grande ricaduta, come ad esempio adottare un’aiuola o ripulire il proprio tratto di strada”.