Baselice. Finanziata la rimozione barriere fisiche e cognitive del Palazzo Lembo La comunicazione del sindaco Ferella

Il Comune di Baselice ha ottenuto un nuovo importante finanziamento a valere sul PNRR pari a 500.000 euro per il progetto di rimozione delle barriere fisiche e cognitive del Palazzo Lembo - Museo Civico Paleontologico del Fortore”. Lo comunica il sindaco Lucio Ferella esprimendo il proprio compiacimento per l’ennesimo intervento progettuale andato a buon fine e ricadente sul PNRR che ha consentito a Baselice di reperire importanti fondi straordinari.

“Grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – afferma il sindaco Lucio Ferella – ed alla nostra capacità di proporre progetti attinenti alle diverse misure del programma, rispettandone criteri e tempi spesso complessi e stringenti, stiamo recuperando risorse essenziali da poter impegnare per la realizzazione di opere pubbliche e qualificare i servizi, al fine di dare risposte concrete ai problemi del paese. Su questa strada dobbiamo continuare ad impiegare tutte le nostre energie al fine di creare sviluppo e crescita”.

“In particolare – conclude il Primo Cittadino di Baselice - sono particolarmente soddisfatto per il successo ottenuto con quest’ultimo progetto di rimozione delle barriere fisiche e cognitive al Palazzo Lembo e al Museo Civico Paleontologico del Fortore, perché la mia idea di progresso è strettamente legata al superamento di ogni condizione che emargina ed isola i cittadini, al fine di garantire pari dignità e opportunità a tutti e, soprattutto, alle persone con disabilità, favorendo politiche di integrazione sociale e di miglioramento dell’autonomia personale”.

Il progetto di rimozione delle barriere architettoniche del Palazzo Lembo è frutto di una sinergia tra Amministrazione e Dirigenti che ha reso l’idea progettuale proposta ammissibile di finanziamento dal Ministero della Cultura, uno dei tre progetti finanziati in tutta la Provincia di Benevento.