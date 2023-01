Telese Terme tra le 10 località più belle affacciate sui laghi italiani Il sindaco Caporaso: grande emozione la scelta del magazine "Si viaggia"

Telese Terme è stata inserita dal Magazine di viaggi e turismo “Si Viaggia” tra le 10 località più belle affacciate sui laghi italiani.

“Mare, montagna ma non soltanto – si legge nell’incipit dell’articolo - la bellezza dell'Italia si svela anche nel paesaggio lacustre e negli innumerevoli borghi e paesi che si specchiano nelle limpide acque dei laghi”. Così l’articolo, pubblicato il 31 dicembre scorso ha dedicato una pagina a Telese Terme accostandola ad alcuni dei luoghi più belli d’Italia per il fascino restituito dai rispettivi specchi d’acqua.

Vi sono Pallanza, sul Lago Maggiore; Bellagio, sul Lago di Como e Molveno sulle Dolomiti; lo stupendo laghetto di Barrea nel Parco Nazionale d’Abruzzo e il più noto Lago Albano a Castelgandolfo.

“Telese Terme – scrive a redazione di Si Viaggia - in provincia di Benevento, si affaccia sul Lago di Telese, un'oasi di benessere termale e svago tra aree picnic, piscine, ristoranti e strutture ricettive. Le acque sulfuree delle terme sono particolarmente indicate per la cura e la prevenzione di numerose patologie”.

“Che dire? Per me è stata una grande emozione leggere questo articolo – ha commentato il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. La nostra città è rinomata e apprezzata anche fuori dei confini regionali e pur non avendo una posizione geografica favorevole ad attrarre grandi flussi turistici e non disponendo purtroppo di ingenti risorse, ce la mettiamo tutta per tutelare la bellezza dei nostri luoghi e per promuoverne le caratteristiche uniche. Ai miei concittadini dico siate fieri e orgogliosi della nostra Telese, siate i primi ambasciatori delle nostre bellezze”.

Si Viaggia è edito da Italiaonline, la prima internet company italiana, alla quale fanno capo, tra le altre, le piattaforme di posta elettronica e altri servizi online Libero e Virgilio, i portali Paginebianche e Tuttocitta.