Aipd: domani la consegna di 15 computer per incentivare competenze digitali Cerimonia presso la fondazione Caporaso

L’AIPD - Associazione Italiana Persone Down –, presente con una sezione anche a Benevento dal 2019, è da sempre impegnata in attività di inserimento lavorativo, sociale e sportivo, di promozione culturale e di sviluppo delle autonomie per le persone con disabilità intellettive.

Nel merito l'associazione spiega: "Proprio recentemente uno dei nostri ragazzi ha sostenuto un colloquio di lavoro presso la catena Decathlon nella filiale di Benevento, in un percorso di formazione personale e lavorativa di cui il nostro socio è entusiasta. Perché tutti hanno il diritto di potersi sentire utili e dare il proprio contributo, anche lavorativo, per sentirsi apprezzati ed inseriti all’interno di una società che non lascia indietro nessuno.

Nell’ottica di collaborazione che ha sempre contraddistinto la nostra attività associativa, siamo stati destinatari di un progetto da parte dell’Associazione Ampio Raggio ODV di Boscoreale, che prevede la donazione di 15 computer a vari enti del nostro territorio, con l’obiettivo di incentivare proprio le competenze digitali di base, indispensabili per una vita autonoma di tutti i cittadini, in modo da fornire a tutti prospettive ed opportunità. Ampio Raggio ODV è un’associazione da sempre impegnata nella difesa dei diritti delle persone con fragilità, che promuove, a livello nazionale, i principi della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza; sviluppa progetti umanitari in ambito nazionale e internazionale; promuove attività a favore di bambini, adolescenti e adulti che vivono condizioni di disagio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

La cerimonia di consegna avverrà venerdì 20 gennaio, alle ore 17.30 nella sede della sezione AIPD di Benevento, presso la Fondazione Caporaso in via Aldo Moro. Interverranno per l’AIPD il presidente, dott. Riccardo Derna, la vice-presidente Veronica Russo e tutti i soci; per Ampio Raggio ODV saranno presenti il presidente dott. Antonio Pio Autorino, il coordinatore delle attività di pianificazione dott. Giacinto d’Urso e il coordinatore dott. Eugenio Fortunato. Avremo inoltre la gradita presenza di Angela Pisacane, direttrice del Caf Uila Scafati e di Annalisa Pisacane, presidente di Copagri Salerno.

Sarà uno stimolante momento di confronto per continuare a collaborare e impegnarsi perché tutte le persone siano messe in grado di accedere alle stesse possibilità".